Шесть пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Белгороде в результате обстрела пострадали 17 человек, в том числе четыре ребенка, их доставили в больницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, - шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков - 7 и 15 лет - с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение", - уточнил он губернатор.

Он подтвердил данные федерального Минздрава о шести погибших.

"Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка (...)", - написал глава региона.

Первоначально Гладков сообщил о пяти погибших. Минобороны России сообщило, что ПВО днем 15 февраля сбила над Белгородской областью 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В Белгороде и Белгородском районе был включен сигнал ракетной опасности. Повреждения получили частные домовладения, многоквартирные дома и автомобили.