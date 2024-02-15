Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Белгороде число погибших увеличилось до шести

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - По последним данным, в Белгороде в результате обстрела торгового центра погибли шесть человек, в том числе ребенок, и еще 17 человек были ранены, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Среди пострадавших, по его словам, четверо детей.

Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти погибших и 18 пострадавших в результате обстрела.

Кузнецов заверил, что раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава. В Белгород по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров.

Как говорил Гладков, в Белгороде после обстрела нашли разрушения в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждены два частных домовладения и один автомобиль.

Минобороны ранее сообщило, что ПВО днем в четверг сбили над Белгородской областью 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Алексей Кузнецов Белгород Вячеслав Гладков Минздрав Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве заочно арестовал актера Алексея Панина

Шесть пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии

МосБиржа заявила, что сбой на ее сервере был редкой технической ошибкой

Законопроект о запрете треш-стримов прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о запрете треш-стримов прошел в Госдуме I чтение

Власти сообщили о пяти погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины

Над Белгородской областью уничтожили 14 украинских реактивных снарядов

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

Аргентина официально уведомила об отказе присоединиться к БРИКС

Аргентина официально уведомила об отказе присоединиться к БРИКС

Песков уверен, что Белый дом хочет вынудить Конгресс согласовать средства на борьбу с РФ

Песков уверен, что Белый дом хочет вынудить Конгресс согласовать средства на борьбу с РФ

Пожар возник в здании "Известия Hall" в центре Москвы на площади 1,5 тыс. кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });