В Белгороде число погибших увеличилось до шести

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - По последним данным, в Белгороде в результате обстрела торгового центра погибли шесть человек, в том числе ребенок, и еще 17 человек были ранены, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Среди пострадавших, по его словам, четверо детей.

Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти погибших и 18 пострадавших в результате обстрела.

Кузнецов заверил, что раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава. В Белгород по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада специалистов федеральных центров.

Как говорил Гладков, в Белгороде после обстрела нашли разрушения в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждены два частных домовладения и один автомобиль.

Минобороны ранее сообщило, что ПВО днем в четверг сбили над Белгородской областью 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.