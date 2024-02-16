Минздрав оценил состояние пострадавших при обстреле Белгорода как стабильное

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Медики оказывают стационарную помощь 14 пострадавшим при обстреле ВСУ торгового центра в Белгороде, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно, еще пятеро получают лечение амбулаторно", - сказал Кузнецов.

По его словам, в это число входят четверо пострадавших, которые доставлены на лечение в Москву.

Помощник министра сообщил журналистам, что четверо пострадавших, двое из которых дети, "доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России в Москву - НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и Российскую детскую клиническую больницу".

Состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй ребенок в состоянии средней тяжести, отметил он.

"Дорогу все перенесли нормально. Врачи уже начали проведение диагностических и лечебных мероприятий", - отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что при обстреле с украинской стороны торгового центра в Белгороде погибли семь человек, еще 19 человек получили ранения.