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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Ямальская ОНК сообщила, что не получала жалоб от Навального

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа не получала жалоб от Алексея Навального, отбывавшего наказание в исправительной колонии региона, сообщил "Интерфаксу" председатель ямальской ОНК Данила Гонтарь.

"Нет, ничего не поступало", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли жалобы.

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Гонтарь также отметил, что планируемое посещение колонии Общественной наблюдательной комиссией в конце января не состоялось. "Болели члены ОНК, поэтому не смогли организовать посещения. Никакой информации у меня нет", - добавил он.

Ранее в пятницу в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти Навального.

По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Врачи скорой констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются.

ОНК Алексей Навальный ЯНАО
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