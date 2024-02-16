Ямальская ОНК сообщила, что не получала жалоб от Навального

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа не получала жалоб от Алексея Навального, отбывавшего наказание в исправительной колонии региона, сообщил "Интерфаксу" председатель ямальской ОНК Данила Гонтарь.

"Нет, ничего не поступало", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли жалобы.

Гонтарь также отметил, что планируемое посещение колонии Общественной наблюдательной комиссией в конце января не состоялось. "Болели члены ОНК, поэтому не смогли организовать посещения. Никакой информации у меня нет", - добавил он.

Ранее в пятницу в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти Навального.

По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Врачи скорой констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются.