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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Мантуров анонсировал дальнейшее увеличение производства бронетехники и дронов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская оборонная промышленность в 2024 году еще больше нарастит выпуск различных беспилотников и бронетехники, сообщил телеканалу "Россия 24" на выставке World Defense Show 2024 вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Наши Вооруженные силы это (беспилотники - "Ф) активно используют, в разных направлениях, очень широкая номенклатура - от тяжелых до FPV дронов, это касается и морских беспилотных систем, наземных беспилотных систем - это одно из важных направлений, где мы будем работать с Министерством обороны и нашими предприятиями промышленности, наращивать и компетенции, и объемы производства", - сказал он.

"Очень широкая номенклатура, если мы говорим про FPV-дроны, это речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки", - продолжил вице-премьер.

По его словам, на ближайшие три года около 100 млрд рублей будет направлено на новые разработки и продвижение этой номенклатуры.

Также будет наращиваться производство средств связи и систем для ведения контрбатарейной борьбы.

"Продолжим наращивать объемы производства по бронированной технике - по тяжелой и легкой. Это касается и систем ПВО", - сказал Мантуров.

Денис Мантуров Минпромторг ОПК Минобороны
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