Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных с властями акциях.

"В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона, - заявили в ведомстве. - Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано".

"Организация либо проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста", - напоминают прокуроры.