Ямальские медики сообщили, что Навального пытались реанимировать более получаса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Бригада скорой помощи за семь минут доехала до колонии, где отбывал наказание Алексей Навальный, еще две минуты ушло на путь к пациенту, реанимировать его пытались более получаса, сообщили "Интерфаксу" в Лабытнангской городской больнице (Ямало-Ненецкий автономный округ).

"Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался", - отметили в больнице

В пятницу днем управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. "16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что медицинские работники учреждения незамедлительно прибыли, "был вызван экипаж скорой медицинской помощи". "Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении УФСИН.

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе приступили к расследованию причин смерти Навального, сообщил сайт регионального управления Следственного комитета.