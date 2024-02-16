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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Олег Тиньков признан иноагентом

Олег Тиньков признан иноагентом
Олег Тиньков
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов банкира Олега Тинькова.

Также иноагентами признаны активист и правозащитник Аслан Арцуев, журналист и критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая и актер Никита Кукушкин.

Все они, по сведениям министерства, сейчас живут за границей.

Тиньков, по данным Минюста, участвовал в создании контента иностранных агентов, распространял фейки о решениях и политике российских властей, высказывался против СВО.

"Арцуев участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, выступал против специальной военной операции на Украине", - сказано в пресс-релизе. Кроме того, ему вменяют распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России и российской армии, а также призывов "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации". Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, добавляет Минюст.

Кукушкину вменили высказывания против СВО, участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иноагентом, распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в "создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента".

Как указывает Минюст, Наринская участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, выступала против СВО, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Также ей вменяют пропаганду ЛГБТ-отношений (Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его).

"Синеокая распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - сказано в сообщении.

9 февраля Минюст включил в перечень иностранных агентов ООО "Елкин картон".

Минюст Олег Тиньков Юлия Синеокая Никита Кукушкин Анна Наринская Аслан Арцуев
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