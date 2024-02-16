За рекламу на ресурсах иноагентов будет грозить до двух лет лишения свободы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что за нарушение запрета размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, может грозить до двух лет лишения свободы.

"Меры ответственности уже прописаны в действующих законах. За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах (а среди них мы предлагаем прописать и запрет на размещение рекламы), предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч руб., а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. Это предусмотрено КоАП РФ", - написал он.

Он напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с уголовным кодексом и наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.

Законопроект № 553750-8, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, был внесен в Госдуму 15 февраля. Его авторами указаны 395 депутатов.

Законопроект вносит изменения в статью 11 закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", закрепив в ней соблюдение иностранным агентом ограничений и запретов, предусмотренных законом № 38-ФЗ "О рекламе".

Также изменения внесены в статьи 5 и 7 закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", согласно которым будет запрещено распространение рекламы на информационном ресурсе иностранных агентов, а также реклама информационных ресурсов иностранных агентов.

Кроме этого, изменяется статья 4 закона от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета рекламы в СМИ и в сообщениях, и материалах СМИ в интернете информации об информационных ресурсах иностранных агентов.

В пояснительной записке отмечается, что по информации Минюста России в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иностранных агентов, тем самым принося им доход и обогащая их.