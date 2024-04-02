Тиньков не смог оспорить решение суда о взыскании с него 20 млн руб. по иску Дерипаски

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Предприниматель Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом) не смог оспорить в апелляции решение суда о взыскании с него 20 млн рублей по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства.

"Краснодарский краевой суд сегодня оставил без удовлетворения апелляционную жалобу предпринимателя Олега Тинькова на решение суда по иску Олега Дерипаски", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило сегодня в законную силу и стало обязательным для исполнения.

11 октября прошлого года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства Дерипаски к Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Поводом стали оскорбительные высказывания Тинькова на своей странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей, а также обязал его и Meta Platforms удалить порочащие Дерипаску сведения и опубликовать опровержение на своей странице в Instagram. К Meta финансовых требований заявлено не было.

Также была установлена судебная неустойка на случай неисполнения ответчиками решения суда в размере 100 тыс. рублей с каждого из них за каждый день возможного неисполнения данного решения.

По словам адвоката Дерипаски, "деньги будут направлены на благотворительные цели".