Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Тиньков не смог оспорить решение суда о взыскании с него 20 млн руб. по иску Дерипаски

Тиньков не смог оспорить решение суда о взыскании с него 20 млн руб. по иску Дерипаски
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Предприниматель Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом) не смог оспорить в апелляции решение суда о взыскании с него 20 млн рублей по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства.

"Краснодарский краевой суд сегодня оставил без удовлетворения апелляционную жалобу предпринимателя Олега Тинькова на решение суда по иску Олега Дерипаски", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило сегодня в законную силу и стало обязательным для исполнения.

11 октября прошлого года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства Дерипаски к Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Поводом стали оскорбительные высказывания Тинькова на своей странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей, а также обязал его и Meta Platforms удалить порочащие Дерипаску сведения и опубликовать опровержение на своей странице в Instagram. К Meta финансовых требований заявлено не было.

Также была установлена судебная неустойка на случай неисполнения ответчиками решения суда в размере 100 тыс. рублей с каждого из них за каждый день возможного неисполнения данного решения.

По словам адвоката Дерипаски, "деньги будут направлены на благотворительные цели".

Олег Тиньков Олег Дерипаска Алексей Мельников Краснодарский край Meta
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

Главкомом ВМФ России назначен адмирал Александр Моисеев

Главкомом ВМФ России назначен адмирал Александр Моисеев

Поврежденные после атаки дронов здания в Елабуге будут восстановлены

В РФ начали создание цифрового профиля иностранца в целях контроля за миграцией

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

С начала СВО в РФ выявили 438 причастных к поджогам военкоматов и ж/д объектов

Нападение на Crocus City Hall

Путин сообщил об анализе действий всех служб и организаций, отвечавших за Crocus

Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России

Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов ветеранов боевых действий

Шойгу заявил, что новобранцев весеннего призыва не привлекут к СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });