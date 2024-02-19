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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Песков усомнился, что планы Киева на российские активы повлияют на имидж Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Украинским властям трудно сделать еще что-то, чтобы еще больше ухудшить свой имидж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Киева продать российские активы, попавшие под санкции.

"Естественно, речь пойдет об экспроприации собственности чужого государства, ну киевскому режиму, наверно, трудно что-то сделать, что могло бы еще больше ухудшить его имидж в этом плане", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление.

Ранее глава украинского Фонда госимущества сообщил о планах Киева продать российские активы, попавшие под санкции.

Дмитрий Песков Киев Украина
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