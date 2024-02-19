Более 3,5 млн избирателей подали заявления на голосование по месту нахождения и ДЭГ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Центризбирком поступило уже более 3 576 000 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании и о голосовании по месту нахождения на президентских выборах, сказано в презентации ЦИК.

Заявления о включении в список по месту нахождения подали 1 025 736 избирателей, о голосовании онлайн - 2 550 644. Заявления начали принимать в полночь 29 января.

ДЭГ разрешили использовать в 29 регионах, заявления на голосование онлайн нужно подавать в 28 из них, кроме Москвы, принимать и будут до 11 марта.