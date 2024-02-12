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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Москве ДЭГ протестируют в начале марта

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента проведут в начале марта, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами 2024 года в Москве Вадим Ковалeв.

"Про тестовое голосование (...) - в начале марта. Дату, конечно, сразу же обсудим и озвучим", - сказал он.

Вопросы для тестового голосования будут предложены до 20 февраля. Ковалев напомнил, что на тестовое голосование традиционно выносят вопросы, важные для развития Москвы.

Кроме того, чтобы избежать высокой интенсивности в первые часы голосования, предусмотрены несколько дополнительных сервисов.

"Мы предлагаем так называемый "зелёный коридор" для тех, кто хочет проголосовать. Это отдельная страничка, отдельный домен, куда можно сразу зайти, пройти авторизацию и попасть на бюллетень для голосования. Можно также это делать через личный кабинет на портале мос.ру, но, соответственно, с помощью этого "зеленого коридора" шагов будет меньше. (...) Мы эту ссылку будем всячески распространять, чтобы сразу напрямую попасть на страницу голосования", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на заседании штаба.

По его словам, задержки, которые были зафиксированы на выборах мэра Москвы в прошлом году, также были связаны с получением смс для авторизации. "Мы предусмотрели не только эсэмэски авторизационные, но еще и вызов с телефонного номера", - добавил Костырко.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что более 81 тысячи человек подали заявления для голосования в Москве с помощью сервиса "Мобильный избиратель".

Артем Костырко ДЭГ Ольга Кириллова Москва Владимир Ковалев Мосгоризбирком
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