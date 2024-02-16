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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ЦИК получил 3,2 млн заявлений об участии в ДЭГ и голосовании по месту нахождения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время 3 млн 235 тыс. заявлений подано избирателями для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и для голосования по месту нахождения на президентских выборах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

"2 млн 361 тыс. - это то, что подано нашими избирателями в 28 регионах РФ, где будет применяться ДЭГ. И 874 тыс.- это голосование по месту нахождения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в пятницу.

Прием документов для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения начался с полуночи 29 января.

Ранее глава ЦИК РФ сообщала, что механизм дистанционного голосования будет применяться на выборах в 29 регионах России, но подавать заранее заявление о том, что избиратель хочет проголосовать дистанционно, нужно в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не надо. Прием заявлений продлится до 11 марта.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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