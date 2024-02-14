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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

На временных избирательных участках в марте могут разрешить поставить терминалы ДЭГ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Использование терминалов электронного голосования в исключительных случаях станет возможным на временных избирательных участках на президентских выборах в марте, решил Центризбирком России.

"Когда мы принимали эти два постановления, достаточно жестко нормы записали, что терминалы электронного голосования не применяются на временных избирательных участках. И на тот момент нам казалось, что это правильно, потому что временные избирательные участки чаще всего создаются в местах, где применение каких бы то ни было технических средств достаточно сложно или даже невозможно. Во-первых, это места временного заключения, больницы, суда и так далее", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, среди избирателей, которые подали заявления для голосования по месту нахождения по "Мобильному избирателю" на президентских выборах, 100 тысяч записались на избирательные участки в Москве.

"В Москве появились зоны, в которых люди находятся очень компактно и в большом количестве. Организовать голосование для них - задача непростая. МГИК вышел с предложением и просьбой дать ей исключительное право или в исключительных случаях принимать решение о применение терминалов электронного голосования там, где люди находятся компактно и в большом количестве и там, где можно создать избирательный участок, пусть и с названием временный, но оборудованный по всем правилам для стационарных избирательных участков", - отметил он.

Булаев сообщил, что у избирателей есть возможность по "Мобильному избирателю" записаться на такой участок, а у комиссии - создать для их удобства временный участок, на котором будут применять, в том числе, и электронный список избирателей, и стационарные ящики для голосования, и терминалы электронного голосования.

МГИК ДЭГ Николай Булаев Центризбирком Москва
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