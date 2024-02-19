Правкомиссия поддержала поправки о пенитенциарных учреждениях объединенного типа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о введении понятия "учреждение объединенного типа", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва.

Законопроект подготовил Минюст, это поправки к статье 6 федерального закона "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы".

Законопроектом предусматривается, что в уголовно-исполнительной системе можно будет создавать учреждения объединенного типа. К ним относятся исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки исправительных колоний с различными видами режимов, изолированные участки, функционирующие как тюрьма, а также помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов.

Законопроект не предполагает создание нового вида учреждения, исполняющего наказания, а лишь уточняет, что исправительные колонии могут относиться к учреждениям объединенного типа при соблюдении определенных условий.

Реализация положений законопроекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а также увеличения штатной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы, отмечается в документах.

Законопроект согласован с Минфином, ФСИН, Генеральной прокуратурой, говорится в проекте отзыва правительства.