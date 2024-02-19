Мишустин потребовал увеличить поставки техники и вооружений в войска

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал наращивать поставки материально-технических ресурсов в войска, а также совершенствовать применяемые в ходе специальной военной операции виды вооружений. Он заявил об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

"В этом году к уже увеличенным объемам производства надо нарастить и поставки практически всех материально-технических ресурсо", - сказал он. - Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов".

Он отметил, что "новинки сейчас начали поступать в войска".

"Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие, сохранить многие жизни, как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", - добавил премьер-министр.