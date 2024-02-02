Российские военные планируют направить боевые машины "Терминатор" в зону СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие Центрального военного округа осваивают боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в тыловой зоне специальной военной операции (СВО), сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении, приступили к освоению боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" для последующего их применения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, учеба организована на одном из полигонов в тыловой зоне СВО.

"После завершения обучения все экипажи БМПТ "Терминатор" будут приданы боевым подразделениям для выполнения задач специальной военной операции", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

БМПТ создана на узлах и агрегатах основного танка Т-90A и принята на вооружение Сухопутных войск вооруженных сил России в 2018 году.

В 2021 году в составе одного из полков 90-й танковой дивизии на Урале было создано первое в вооруженных силах РФ подразделение боевых машин поддержки танков "Терминатор".

Сообщалось, что "Терминатор" применялся в ходе военной операции в Сирии.