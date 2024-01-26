ОПК в 2024 г. поставит ВС РФ 36 тыс. единиц техники и 16,5 млн средств поражения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в этом году получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллиона средств поражения и свыше миллиона единиц носимого вооружения, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", - сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приёмки военной продукции в пятницу.

Он отметил, что "в целях всестороннего обеспечения потребностей группировок войск успешно функционирует система межведомственного взаимодействия, которая позволяет в режиме реального времени контролировать и координировать работу ответственных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, холдингов и организаций ОПК по выполнению заданий ГОЗ, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации".

"В Минобороны России в круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники. В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме "24 на 7" вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - сообщил Криворучко.