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Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России

Россельхознадзор отметил усиление контроля в Эквадоре за бананами для России
Бананы
Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Эквадор увеличил число проверок бананов, которые поставляют в Россию пять предприятий, ранее обвиненные в нарушении фитосанитарных требования России и ЕАЭС, а также построил специальную карантинную зону для погрузки бананов с плантаций.

Об этом сообщил Россельхознадзор после консультаций с Агентством по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора.

Представитель агентства также заявил, что оно обязало экспортеров фруктов проводить комплексную борьбу с вредителями, заниматься обучением персонала, дополнительно чистить контейнеры, а также делать маркировку с целью прослеживаемости. Эквадорская сторона пригласила представителей Россельхознадзора посетить страну, чтобы лично удостовериться в эффективности принятых мер в отношении поставщиков бананов.

Стороны также договорились в ближайшее время согласовать меморандум о взаимопонимании между Россельхознадзором и агентством об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска.

Россельхознадзор ранее попросил Минсельхоз Эквадора остановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских предприятий-экспортеров в связи с систематическими выявлениями в продукции опасного карантинного для России и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. 16 февраля на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с послом Эквадора в России Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом, инициированной эквадорской стороной, российская служба сообщила о возможном возобновлении сертификации бананов пяти предприятий-экспортеров под гарантии агентства.

По данным эквадорской стороны, которые приводятся в сообщении Россельхознадзора, на Россию приходится 21% экспортов бананов из этой страны.

Россельхознадзор также сообщил, что помимо этого, в ходе консультаций был обсужден вопрос поставок эквадорских гвоздик через страны Европейского союза - Латвию, Литву и Нидерланды. Ранее Россельхознадзор отправил уполномоченным органам этих стран обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию цветов в связи с выявлением в них западного цветочного трипса. При этом запрет на ввоз не вводился. Участники консультаций отметили, что заключение меморандума о взаимопонимании позволит увеличить число прямых поставок цветов из Эквадора в РФ, что поможет решить проблему.

Минсельхоз Россельхознадзор Эквадор
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