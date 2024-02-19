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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Россия в 2024 году предоставила Кубе два кредита на закупки нефти

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году предоставила Кубе два кредита на поставки нефти и нефтепродуктов, один из них уже исполнен, второй - оформлен и исполняется, заявил в Гаване глава российского МИД Сергей Лавров.

"За последнее время была существенно укреплена, дополнена и развита договорно-правовая база нашего торгово-экономического сотрудничества, в том числе, созданы дополнительные стимулы для того, чтобы российские инвесторы активнее вкладывались в экономику Кубы", - сказал он на пресс-конференции.

"Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита, - один уже исполнен, и поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. И второй кредит сейчас оформлен, и поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются. Так что мы, конечно, этой работой заняты серьезно", - заявил министр.

МИД Сергей Лавров Куба
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