Шойгу пообещал Кубе новые кредитные линии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что Гавана преодолеет тяжелые последствия американской экономической блокады, и готова принять дополнительные меры по поддержке Кубы, в том числе выделить новые кредитные линии, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"На полях" встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом.

"Куба является одним из наиболее близких союзников России в Латинской Америке. Нас связывают давние и прочные, временем проверенные отношения - еще со времен Советского Союза", - отметил Шойгу.

Он заверил, что Москва и Гавана будут развивать стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений.

"Готовы наращивать взаимодействие по линии советов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов. Особое внимание уделяем торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству, в том числе в рамках профильной двусторонней межправительственной комиссии", - сказал Шойгу.

"Рассчитываем на то, что Гавана, в том числе с нашей помощью, преодолеет тяжелые, кризисные последствия американской экономической блокады. Россия примет дополнительные меры по поддержке Гаваны, в частности, предоставление новых кредитных линий", - добавил Шойгу.