РФ предоставила Кубе отсрочки по кредиту на строительство электростанции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия предоставила Кубе возможность отсрочить платежи по кредиту на строительство электростанции. Соответствующие изменения в двустороннее межправсоглашение, датированное 2015 годом, опубликованы в четверг на официальном портале правовых актов (а подписаны, согласно документу, еще в апреле).

Куба получила возможность отложенной оплаты процентов в размере около 1,4 млн евро: изначально эту сумму надо было оплатить до 28 февраля 2022 года, теперь речь идет об одном платеже 15 июня 2025 года. Сумму по процентам, которую Куба должна была заплатить с 1 марта до конца 2022 года (около 2,2 млн евро), она сможет начать выплачивать с 15 июня 2028 года и завершить выплаты в середине декабря 2040 года.

Что касается основного долга (а также ряда отсроченных платежей и капитализированных процентов), которые Куба должна была заплатить с января этого года по конец 2027 года, то их выплата сдвигается также на срок с середины июня 2028 года по середину декабря 2040 года. Речь идет о выплатах каждые полгода в течение этого срока.

Кроме того, согласно документу, теперь оплата по кредиту будет проводиться в рублях (ранее речь шла о евро).

Соглашение о предоставлении Кубе государственного экспортного кредита на сумму до 1,2 млрд евро было подписано в 2015 году. Средства выделяются на проекты строительства энергоблоков на кубинских ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана". На ТЭС "Максимо Гомес" будет построен один энергоблок на 200 МВт, на "Восточной Гаване" - три блока по 200 МВт. Предполагалось, что реализацией проекта с российской стороны займется "Интер РАО - Экспорт".

Изначальные сроки предоставления кредита предполагали его использование в 2016-2024 гг., погашать Куба должна была его в течение 10 лет с первыми платежами через год после пуска энергоблоков (не позднее 1 февраля 2025 года в первоначальных сроках - ИФ). Кредит предоставлялся под 4,5% годовых. Впрочем, с тех пор сообщений о непосредственном начале работ по проекту не было.