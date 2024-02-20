В Кремле назвали законными действия правоохранительных органов на уличных акциях

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с законом в ходе уличных акций, сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о задержаниях во время мероприятий в память об Алексее Навальном.

"Я здесь не могу сказать. Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в строгом соответствии с законом. Здесь ничего большего я сказать не могу", - заявил Песков.