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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

В Кремле назвали законными действия правоохранительных органов на уличных акциях

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с законом в ходе уличных акций, сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о задержаниях во время мероприятий в память об Алексее Навальном.

"Я здесь не могу сказать. Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в строгом соответствии с законом. Здесь ничего большего я сказать не могу", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Алексей Навальный
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