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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Песков напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Любые несанкционированные акции во время похорон Алексея Навального в Москве будут расцениваться как нарушение закона, предупредили в Кремле.

"У нас есть напоминание, что существует закон и его надо выполнять - любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность также в соответствии с действующим законом", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли Кремль дать оценку Навальному как политической фигуре, Песков ответил: "Нет. Не может".

Дмитрий Песков Алексей Навальный Москва
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