В послании Федеральному собранию будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Послании к Федеральному Собранию будут поставлены задачи, минимум, на ближайшие шесть лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас для меня, честно говоря, тоже было бы очень важно вас послушать в связи с тем, что сейчас готовится Послание Федеральному Собранию. Это не просто разговор, это постановка задач, которые мы стремимся развивать и добиваться их решения", - сказал Путин, выступая на форуме "Агентства стратегических инициатив".

С учетом политического календаря, добавил президент, "это будет постановка задач на ближайшие, как минимум, шесть лет". "Поэтому, откровенно говоря, я ожидал бы от вас тоже идей, сильных идей для того, чтобы можно было сформулировать их должным образом, и не только в Послании, но и в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу", - сказал Путин.

Президент РФ обратится к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием 29 февраля.