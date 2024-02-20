Мосгорсуд утвердил продление ареста журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 26 января 2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 марта 2024 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты на постановление – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Заседание суда апелляционной инстанции прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

К 30 марта Гершкович будет находиться под арестом год.

О задержании гражданина США Гершковича 29 марта 2023 года сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича взяли с поличным. Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали незаконным арест Гершковича, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".