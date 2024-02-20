В Госдепе США разочарованы решением российского суда по Гершковичу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Решение московского суда утвердить арест американского корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича вызывает разочарование, заявил во вторник представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы расстроены, но не удивлены исходом заседания", - сказал Миллер на брифинге.

Он отметил, что посол США в России Линн Трейси присутствовала на этом судебном заседании.

Ранее сообщалось, что московский городской суд признал законным продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Заседание суда апелляционной инстанции прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

К 30 марта Гершкович будет находиться под арестом год.

О задержании гражданина США Гершковича 29 марта 2023 года сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича взяли с поличным. Защита корреспондента сообщила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест незаконным, заверив, что будут добиваться освобождения журналиста. Он содержится в московском СИЗО "Лефортово".