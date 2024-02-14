В США заявили, что пока не договорились с Россией о передаче Уилана и Гершковича

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США и Россия пока не договорились о возможности освобождения удерживаемых в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы усердно работаем на тем, чтобы Пол и Эван вернулись домой. Мы делаем все возможное для того, чтобы переговоры об этом прошли. Я бы очень хотела сказать вам о том, что соглашение есть, что мы достигли прогресса по этой теме, но мне пока нечем поделиться с вами", - сказала она журналистам.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с бывшим морпехом Уиланом, осужденным по делу о шпионаже, и добавил, что в США ежедневно прилагают активные усилия, добиваясь его возвращения домой.

Комментируя это заявление главы Госдепартамента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в Москве считают, что подобные переговоры любят тишину.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин заявил, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный по делу о шпионаже, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу их российским коллегам в определенных вопросах. Путин также упомянул человека, "который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита" и сидит в тюрьме в стране-союзнике США.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Вину он не признает, но приговор обжаловать не стал. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии 17 строгого режима.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ 29 марта прошлого года. По данным ведомства, журналист The Wall Street Journal, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".