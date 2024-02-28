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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Представители ряда зарубежных СМИ будут аккредитованы на послание президента РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию на месте проведения мероприятия будут освещать и представители некоторых зарубежных СМИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, обращаются ли за аккредитацией на послание президента представители зарубежных СМИ, в том числе, из недружественных стран, у Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в среду.

"Да, они обращаются. Некоторые из них будут допущены", - сказал Песков.

Говоря о рабочем графике главы государствах в среду, накануне послания, пресс-секретарь заявил, что президент готовится к завтрашнему мероприятию, всю вторую половину дня он посвятит подготовке, "внутренним совещаниям, переговорам, связанным со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия".

Дмитрий Песков
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