Представители ряда зарубежных СМИ будут аккредитованы на послание президента РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию на месте проведения мероприятия будут освещать и представители некоторых зарубежных СМИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, обращаются ли за аккредитацией на послание президента представители зарубежных СМИ, в том числе, из недружественных стран, у Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в среду.

"Да, они обращаются. Некоторые из них будут допущены", - сказал Песков.

Говоря о рабочем графике главы государствах в среду, накануне послания, пресс-секретарь заявил, что президент готовится к завтрашнему мероприятию, всю вторую половину дня он посвятит подготовке, "внутренним совещаниям, переговорам, связанным со всеми теми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия".