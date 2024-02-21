В Думе допустили денонсацию соглашения Шеварднадзе-Бейкера о Беринговом проливе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшее время может быть денонсирован российско-американский Договор о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом море, так называемое соглашение Шеварнадзе-Бейкера, заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

"Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Беринговому проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером", - сказала Чемерис на заседании Госдумы, отвечая на вопрос депутата Михаила Матвеева, какое следующее соглашение будет денонсировано в рамках мониторинга международных договоров России с недружественным странами.

Присутствовавший на заседании Госдумы замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов слова Чемерис подтвердил.

Дискуссия возникла на фоне рассмотрения в Госдуме вопроса о денонсации соглашения между СССР и Великобританией о рыболовстве.