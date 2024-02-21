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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Госдума денонсировала соглашение между СССР и Великобританией о вылове рыбы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду денонсировала соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве.

"Это соглашение давало право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, вдоль побережья Кольского полуострова а также вдоль побережья острова Колгуев, такие преференции в одностороннем порядке предоставлялись рыбакам Великобритании", - сказал на заседании Думы заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

"Только в прошлом году в соответствии с этим соглашением было выловлено более 500 тысяч тонн рыбы", - сказала в свою очередь член комитета по международным делам Роза Чемерис, отвечая на вопросы депутатов на заседании.

Соглашение между правительством СССР и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве было подписано в Москве 25 мая 1956 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании отметил, что "точно в рамках нынешнего созыва мы впервые рассматриваем такой вопрос, чтобы денонсировать соглашение, принятое ещё во времена Советского союза, и это неслучайно".

Госдума Великобритания
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