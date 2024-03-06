Матвиенко предложила денонсировать устаревшие соглашения с недружественными странами

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать ранее заключенные соглашения с недружественными странами и подготовить пакет документов о денонсации тех, которые уже невыгодны для России.

"Мне бы казалось, что надо вместе с министерством иностранных дел еще раз тщательно провести анализ всех соглашений, которые подписаны были - какой-то Хрущевым, какой-то еще кем-то, не буду называть фамилии - которые сегодня не отвечают нашим национальным интересам, соглашений, которые дают односторонние привилегии, преимущество, я уже не говорю недружественным, а просто враждебным странам", - сказала она на заседании палаты.

"Сделать такую спокойную тщательную ревизию и подготовить пакет документов о денонсации невыгодных для России соглашений", - заявила она.

По ее словам, Совет Федерации готов инициировать такую работу, провести обсуждение с экспертами, МИД, Минюстом и другими заинтересованными ведомствами.

"Давайте действовать. Они все, что только может навредить России, каждый день объявляют. А мы вот такие интеллигентные. Всё, что не в интересах России, а в интересах недружественных стран остается, давайте проведем ревизию, и спокойно, взвешенно и профессионально примем нужные решения", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, в России уже немного запоздали с этой работой.

"Два года терпим, два года пытаемся вести себя цивилизованно. Мы и дальше будем вести себя цивилизованно, но жестко и строго отстаивая свои национальные интересы", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер попросила сенаторов не затягивать эту работу.

"Думаю, что найдем очень много, пласт таких соглашений, которые уже потеряли свою актуальность", - сказала она.

На этом заседании сенаторы одобрили ранее принятый Госдумой закон о денонсации соглашения о рыболовстве между правительствами СССР и Великобритании, которое действовало с 1957 года. В российском МИД сказали, что соглашение стало по сути односторонним и давало преференции только британским рыбакам.