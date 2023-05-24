Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону о денонсации, положениями ДОВСЕ устанавливаются обязательства для его государств-участников по количественным ограничениям в отношении пяти категорий обычных вооруженных сил: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты.

РФ ратифицировала ДОВСЕ в июле 1992 года. В 2004 году РФ ратифицировала Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 19 ноября 1999 года (в силу не вступило). В 2007 году действие ДОВСЕ было приостановлено для Российской Федерации указом президента от 13 июля 2007 года, федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 276-ФЗ.

"Согласно статье XIX ДОВСЕ каждое государство-участник в порядке осуществления своего национального суверенитета имеет право выйти из него, если оно решит, что исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы", - говорится в материалах.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, для завершения процесса выхода России из ДОВСЕ потребуется около полугода.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал этот договор историческим анахронизмом, который окончательно уйдет в прошлое.

В своем телеграм-канале он отметил, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году между странами НАТО и тогда еще СССР и его союзниками по Варшавскому договору, "чьи армии были включены на нашей стороне". "И по ДОВСЕ, например, наш южный фланг по-прежнему обеспечивают армии Румынии и Болгарии, что выглядит сегодня откровенным абсурдом", - добавил он.

Кроме того, "после 1990 г. в НАТО вошли новые государства - Словения, Латвия, Литва, Эстония, которых вообще не было на карте в 1990 году, а также наши бывшие союзники – Венгрия, Болгария, Румыния, Чехия и Словакия", написал сенатор.

По словам Косачева, подписанный в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле обновленный вариант соглашения, "адекватный новым реалиям", ратифицировали только четыре страны из 30 подписантов – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

"А страны НАТО под совершенно надуманными предлогами, не имевшими к ДОВСЕ никакого отношения, отказались ратифицировать договор. Речь шла о российских базах в Грузии, которые мы в итоге вывели на год раньше срока, и о небольшом российском контингенте, охраняющем оружейные склады в Приднестровье, что также было бы решено, если бы Запад не заставил власти Молдавии отозвать согласие под так называемым "меморандумом Козака", - отметил Косачев.

В результате, по его словам, в 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

При этом сенатор подчеркнул, что, денонсируя ДОВСЕ, Россия не ставит точку в диалоге о контроле над обычными вооружениями. Косачев отметил, что адаптированную версию документа можно обсуждать дальше, "однако нужно уже включать новые типы вооружений, такие как БПЛА и иные системы, появившиеся с 1990 года".