Пашинян назвал сотрудничество с Францией в сфере безопасности обоснованным
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудничество Армении с Францией в оборонной сфере в условиях меняющейся ситуации с безопасностью обосновано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Благодарю за формирование нашей двусторонней повестки и содействие в ее реализации. Должен подчеркнуть, что изменения, которые происходят в нашей ситуации с безопасностью и в нашем сотрудничестве, логические и обоснованные", - сказал он на встрече с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.
По его словам, это первый визит министра обороны Франции в Армению, что "является историческим событием".
"Логическим считаю также то, что Франция первой откликнулась на наше решение о диверсификации наших отношений в сфере безопасности. Компонент безопасности всегда был в наших обсуждениях с президентом Макроном. Рад, что эти обсуждения теперь материализуются", - заявил Пашинян.
Со своей стороны Лекорню отметил, что "необходимо действовать быстрее, учитывая нависшие над Арменией угрозы". "Для нас очень важно быстро отреагировать и организовать шаги", - сказал он.
Отмечается, что на встрече стороны обсудили предстоящие программы в области оборонного сотрудничества.