Пашинян назвал сотрудничество с Францией в сфере безопасности обоснованным

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудничество Армении с Францией в оборонной сфере в условиях меняющейся ситуации с безопасностью обосновано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Благодарю за формирование нашей двусторонней повестки и содействие в ее реализации. Должен подчеркнуть, что изменения, которые происходят в нашей ситуации с безопасностью и в нашем сотрудничестве, логические и обоснованные", - сказал он на встрече с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.

По его словам, это первый визит министра обороны Франции в Армению, что "является историческим событием".

"Логическим считаю также то, что Франция первой откликнулась на наше решение о диверсификации наших отношений в сфере безопасности. Компонент безопасности всегда был в наших обсуждениях с президентом Макроном. Рад, что эти обсуждения теперь материализуются", - заявил Пашинян.

Со своей стороны Лекорню отметил, что "необходимо действовать быстрее, учитывая нависшие над Арменией угрозы". "Для нас очень важно быстро отреагировать и организовать шаги", - сказал он.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили предстоящие программы в области оборонного сотрудничества.