Анастасия Ракова: объемы онкологической помощи в Москве увеличились почти в два раза

Заммэра Москвы по вопросам социального развития рассказала о том, какие меры принимаются для повышения качества лечения пациентов с онкозаболеваниями

Анастасия Ракова: объемы онкологической помощи в Москве увеличились почти в два раза Фото: пресс-служба

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, цель которого повысить осведомленность о них, привлечь внимание к способам выявления и лечения. О том, каких результатов удалось добиться за четыре года развития онкологической помощи в Москве, какая сейчас ситуация с онкозаболеваниями в столице, а также о том, какая психологическая и организационная поддержка оказывается пациентам во время лечения, в интервью "Интерфаксу" рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Анастасия Владимировна, расскажите, как сейчас можно охарактеризовать ситуацию с онкозаболеваниями в Москве?

- Онкология и болезни системы кровообращения - это две самые распространенные в мире причины смертности. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует существенный рост такой заболеваемости. Это во многом связано с ростом продолжительности жизни, такими факторами современной жизни, как курение, ожирение, малая подвижность. И мегаполисы по этим показателям оказываются в зоне риска.

Поэтому онкология требует особого, пристального внимания от тех, кто занимается организацией систем здравоохранения. В этой области важно постоянно повышать эффективность медицинской помощи, не только применяя современные методы лечения, но и активно развивая профилактику и раннее выявление болезни.

Исходя из этих тенденций последние четыре года мы в Москве проводили большую работу по формированию и развитию онкологической службы. Старались выстроить такую систему, в которой человек с онкологическим диагнозом может быстро и понятно проходить все этапы лечения. И мы уже замечаем некоторые постепенные улучшения.

Один из самых важных результатов в лечении онкологии - это преодоление пятилетнего рубежа с момента постановки диагноза. Доля таких пациентов выросла за четыре года с 55% до почти 60%. Раннее выявление онкологических заболеваний увеличилось с 62% до 67%. Мы наблюдаем высокие результаты по конкретным видам помощи: выявление онкологии шейки матки на нулевой стадии в прошлом году увеличилось почти в два раза с 463 случаев до 903. При этом сегодня в 98% случаев результаты гистологического исследования, то есть установленный диагноз, готовы в течение пяти дней. Это очень важно для быстрого начала лечения. Значительно уменьшилась летальность в течение первого года после постановки диагноза с 17% в 2019 году до 11,8%.

Отдельное внимание мы уделили профилактике и раннему выявлению опухолей органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку это один из самых распространенных видов онкологии. Мы открыли четыре специальных эндоскопических центра, которые работают только на этот вид медицинской помощи, и куда пациентов направляют напрямую из поликлиники при подозрении заболевания. Этот уникальный проект позволил увеличить число таких исследований и провести их почти у 450 тысяч пациентов. В результате выявление опухолей ЖКТ на нулевой стадии выросло в 1,5 раза за последний год.

А после переоснащения лабораторий, от которых во многом зависит скорость и точность постановки диагноза, количество исследований выросло более чем на 40%. При этом количество иммуногистохимических исследований увеличилось на 80%, а молекулярно-генетические исследования стали проводить чаще почти в 3,5 раза.

Мы увеличиваем возможности роботической хирургии и в целом высокотехнологичной помощи, потому что это самые современные методы, которые дают самый лучший эффект. В прошлом году наши врачи провели почти 4,5 тысячи высокотехнологичных операций при онкологии по ОМС.

- За счет чего получилось добиться этих результатов?

- Они стали возможны благодаря стратегии, которую мы выбрали четыре года назад. Мы создали единый онкологический стандарт, по которому начали выстраивать продуманную маршрутизацию пациентов, которой раньше не было. Для этого мы разобрали все медицинские и организационные процессы и провели инфраструктурные и организационные изменения.

Вместо разрозненных больниц, где оказывали онкологическую помощь так, как могли, мы создали пять якорных онкологических клиник на базе пяти крупнейших городских больниц. Там есть полный спектр медицинских возможностей, чтобы пациенты во всем городе получали одинаково качественную помощь в любом онкоцентре. Это диагностика, хирургия, лекарственная терапия и диспансерное наблюдение.

Сейчас каждая якорная клиника состоит из современного стационара с передовым оборудованием, из центра амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) вместо старого онкодиспансера, и из современной патоморфологической лаборатории.

За четыре года мы возвели более 85 тысяч квадратных метров новой инфраструктуры и отремонтировали еще свыше 40 тысяч и поставили в эти онкоклиники почти 4 тысячи единиц оборудования на сумму более 5 млрд рублей. Сейчас мы закончили строительство и готовим к запуску лучевой корпус в медцентре "Коммунарка", а также строим новую передовую онкобольницу № 62 в Сколково. После этого мы полностью завершим создание современного онкологического каркаса Москвы. Такое сильное развитие инфраструктуры уже позволило увеличить объемы онкологической помощи почти в два раза.

При этом новые стены - совсем не главное, что необходимо людям в такой ситуации. Пациенту важно, чтобы ему быстро поставили диагноз и помогли победить болезнь. Но сам процесс, который стоит за этими словами, ему неизвестен и непонятен. Поэтому, чтобы на каждом этапе пациент понимал, что и в какие сроки должно произойти, а также кто конкретно за это отвечает, мы разработали так называемые клиентские пути. Это готовые алгоритмы "бесшовного" ведения пациентов от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения. Там указаны все шаги, которые должен делать пациент, и все сроки и назначения, которые должен соблюдать врач в каждом случае. Эти клиентские пути публичны, их можно в понятном и доступном виде найти в интернете и следовать им. Они помогают избежать потери времени и дают понимание следующего шага. Это очень важно, потому что лечение онкологии – это сложная ситуация, и у человека никогда нет заранее готового алгоритма действий. А мы ему этот алгоритм даем.

- Какие цифровые технологии используются в борьбе с онкологическими заболеваниями?

- Вся онкологическая служба работает в том же едином цифровом контуре, что и московское здравоохранение. У онкологических пациентов есть все привычные цифровые сервисы. Уже несколько лет мы используем компьютерное зрение, которое видит на снимках новообразования, недоступные человеческому глазу.

При этом у пациентов с онкологией есть расширенные возможности, которые учитывают специфику их болезни: результаты консилиумов в электронных медицинских картах и телемедицинские консультации. Онкологи и гематологи оформили онлайн уже порядка 106 тысяч рецептов на препараты, которые применяются длительными курсами. Также они провели уже почти 30 тысяч консультаций, на которых поясняли решения онкологических консилиумов, если пациент не присутствовал на нем очно. Более 3,5 тысяч телемедицинских консультаций врачи провели по результатам гистологических исследований, на которых злокачественное новообразование не подтвердилось. Все протоколы после этих консультаций доступны в электронной медкарте.

- Ранее был запущен ряд проектов по оказанию немедицинской помощи онкологическим больным и их родственникам. Какие это проекты и насколько востребована такая помощь?

- Психологическая и организационная поддержка во время лечения - это один из наших приоритетов. Причем именно для пациентов с онкологией она имеет особое значение.

Уже полгода онкопсихологи работают во всех наших центрах амбулаторной онкопомощи. Они провели уже около 2,5 тысяч очных консультаций. Более 1,5 тысяч человек из них проактивно выявили сами онкопсихологи. Специалисты помогают пациентам справиться со стрессом, принять диагноз и пройти все этапы лечения. Также онкопсихологи поддерживают родственников и объясняют, как помочь близкому и не навредить ему. Причем к этим специалистам можно попасть без записи.

Мы запустили онлайн-консультации, которыми воспользовались более 400 пациентов. Также организуем группы поддержки, на которых психолог и пациенты с онкозаболеваниями общаются вместе в безопасной среде. Там они могут выговориться, познакомиться с опытом других пациентов, набраться сил, ощутить спокойствие. Это важная составляющая для успешного лечения и выздоровления. Уже состоялось 72 таких встречи.

Организационно пациентам помогают персональные помощники. Это конкретный человек, который сопровождает пациента на всем лечении. Такую услугу предлагают врачи в поликлиниках всем, у кого заподозрили онкологию. Эти специалисты помогают записаться на прием, напоминают о визитах к врачу и в целом помогают решить организационные вопросы. Такую помощь получили уже свыше 170 тысяч москвичей.

На постах записи в ЦАОПах специалисты помогают пациентам сразу и по возможности на один день записаться на разные исследования и консультации, потому что через обычный инфомат нельзя увидеть все доступные варианты сразу для нескольких исследований. За прошлый год постами записи воспользовались более 130 тысяч раз. Сейчас так осуществляется почти половина всех записей.

Поэтому мы видим положительные результаты и востребованность таких проектов, и будем продолжать развивать их и дальше. В целом весь онкостандарт - это живая непрекращающаяся работа, которую мы ведем в зависимости от появления разных лекарств, инноваций и потребностей пациентов. Наша задача состоит в том, чтобы самые современные возможности появлялись у москвичей с онкологией быстрее всего, и были им максимально широко доступны.