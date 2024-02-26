Квоту по приему на целевое обучение в вузах в 2024 году увеличат на 6%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Квота на целевое обучение в российских вузах в 2024 году увеличится на 6% по сравнению с 2023 годом, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ежегодно на основе заявок российских субъектов правительство формирует квоты почти по 900 направлениям подготовки. На будущий учебный год принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них. (...) Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тысяч мест - это где-то на 6% больше относительно прошлого года", - сказал он.

По некоторым специальностям, среди которых "Специальные радиотехнические системы", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", количество мест для целевиков увеличилось до 70% от их общего числа, а также до половины для сферы строительства кораблей и судов.

По словам премьер-министра, последние несколько лет растет прием на инженерные и технические профессии.

В телеграм-канале правительства уточняется, что целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям. Кроме того, доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%.