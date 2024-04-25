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Голикова оценила потребность в дополнительных кадрах в 2,4 млн человек до 2030 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительно в экономике до 2030 года может потребоваться около 2,4 млн человек, наибольшая потребность в работниках будет в пяти отраслях, в том числе в IT и здравоохранении, сообщила на съезде РСПП вице-премьер Татьяна Голикова.

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"До 2030 года прогнозная численность занятости в экономике составит 73,6 млн человек. Дополнительно в экономике нам потребуется, по сегодняшним оценкам, 2,4 млн занятых по отношению к 2022 году. Наибольшая потребность будет в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научно-исследовательская инфраструктура и IT. 2 млн мест будут сосредоточены именно в этих пяти отраслях", - сказала она.

По ее словам, только для высокотехнологичных отраслей в течение пятилетнего периода нужно подготовить порядка миллиона квалифицированных специалистов.

Для решения этой проблемы планируется составлять прогноз кадровой потребности экономики, который будет ежегодно уточняться с учетом того, что происходит на рынке труда. Основными направлениями работы также станут создание системы управления кадрами, поддержка занятости отдельных групп соискателей, создание условия для эффективного привлечения работников и подготовка кадров для отраслей экономики в системе высшего образования, а также в рамках программы "Профессионалитет".

"В этом году почти 138 тысяч выпускников "Профессионалитета" впервые пополнят ряды высококвалифицированных специалистов нового формата. Благодаря тому, что работодатель стал равноправным участником образовательного процесса, ожидаемый результат трудоустройства выпускников "Профессионалитета" на сегодняшний день мы оцениваем в 85%", - сказала Голикова.

В 2026 году "Профессионалитет" охватит все 89 регионов страны, практически все профессионально-технические колледжи войдут в систему "Профессионалитета", за исключением отдельной специфики. "Сегодня в проекте работают 1,6 тысячи предприятий, к 2030 году мы рассчитываем на то, что количество предприятий, работающих в "Профессионалитете" составит 6 тысяч", - добавила она.

Вице-премьер отметила, что в каждом проекте технологического суверенитета, который сейчас будет формироваться по поручению главы государства, должен быть кадровый раздел.

"С 1 мая этого года в соответствии с законодательством РФ мы меняем технологию целевого приема и очень рассчитываем на то, что эта новая технология целевого приема будет востребована у сегодняшних работодателей", - сказала Голикова.

РСПП Татьяна Голикова Профессионалитет
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