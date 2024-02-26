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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Депутаты выявили факты вмешательства посольства США в российские выборы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что комиссия выявила факты вмешательства посольства США в Москве в российские выборы и передаст эту информацию в МИД.

"Для вмешательства в президентские выборы в России активно используются русскоязычные информационные ресурсы посольства США в Москве", - сказал Пискарев журналистам.

По его словам, "сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера".

"Расцениваем подобные действия как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Явный выход посла США за рамки дипломатических норм и правил в преддверие выборов не должен остаться без внимания, комиссия направит собранные материалы в МИД России", - отметил Пискарев.

МИД Василий Пискарев США
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