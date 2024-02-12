Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму проект закона, расширяющий критерии для признания организаций нежелательными в РФ, предусматривает, в том числе возможный запрет на въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства, участвующему в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

Соответствующее положение содержится в проекте закона № 549382-8, размещенном в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. В целом внесенный законопроект предусматривает возможность признавать нежелательными в РФ иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы других стран.

Законопроект внесен депутатами-единороссами Василием Пискаревым, Марией Бутиной, Евгением Ревенко, депутатом от ЛДПР Андреем Луговым, депутатом от "Справедливой России - За правду" Яной Лантратовой, депутатом от "Новых людей" Розой Чемерис и другими.

В настоящее время закон (114-ФЗ) допускает запрет въезда в Россию для неправительственных иностранных и международных нежелательных в РФ организаций.

Предлагаемые поправки не будут распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, сообщил ранее глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Пискарев.

Он также отметил в своем телеграм-канале, что действующее законодательство не позволяет признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, нежелательной; данный правовой механизм защиты распространяется сейчас лишь на иностранные неправительственные организации.

"Тем не менее в распоряжении комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны. В частности, речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом", - сообщил Пискарев.