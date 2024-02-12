В Думу внесен законопроект о расширении практики признания организаций нежелательными

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 549382-8, в случае принятия которого в России можно будет признавать нежелательными не только неправительственные международные и зарубежные организации.

"Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы", - прокомментировал в Telegram один из авторов проекта, глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Также среди авторов проекта Евгений Ревенко, Мария Бутина, Андрей Луговой, Яна Лантратова и другие.

Изменения предлагается внести в несколько федеральных законов, а также в ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях ("Участие в деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности") и ст. 284.1 Уголовного кодекса ("Осуществление деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").

"Важно, что поправки не будут распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия", - подчеркивал ранее депутат.

Пискарев также отметил, что действующее законодательство не позволяет признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, нежелательной; данный правовой механизм защиты распространяется сейчас лишь на иностранные неправительственные организации.

"Тем не менее в распоряжении комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны. В частности, речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом", - сообщал Пискарев.