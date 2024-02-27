Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю уменьшилась почти на 9%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России за неделю с 19 по 25 февраля снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 8,7%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах РФ, в том числе в шести регионах - более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там сообщили, что за прошедшую неделю от коронавируса скончались 65 человек.

В период с 12 по 18 февраля заболеваемость поднималась на 2,6%, было зарегистрировано 106 умерших.

За неделю с 19 по 25 февраля количество госпитализаций составило 2 970, снизившись по сравнению с предшествующей неделей на 7,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах рост превышал средний по России.

За прошедшую неделю выздоровели 26 930 человек, или на 2% меньше в сравнении с предыдущей неделей.