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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Оперштаб отметил небольшой рост заболеваемость COVID-19 в России за неделю

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России за неделю с 12 по 18 февраля заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 2,6%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 19,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране" - заявили в оперативном штабе.

За неделю от COVID-19 в стране умерли 106 человек. С 5 по 11 февраля заболеваемость выросла на 6,2%, было зарегистрировано 106 умерших.

За неделю с 12 по 18 февраля в больницу было доставлено 3215 заразившихся, что на 1,2% больше, чем неделей ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 регионах, в том числе в 12 регионах рост превышал средний по России.

В Москве с 12 по 18 февраля выявили 8 162 случаев заражения коронавирусом, вторую неделю подряд число заболевающих держится примерно на одном уровне, сообщается на сайте "Объясняем.РФ". За этот период в городе госпитализировали 638 заболевших, умерли 27 пациентов с коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 20 февраля 2024 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Москва
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