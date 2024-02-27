Лавров назвал сопоставимым влияние на экономику хуситов и санкций против России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров сравнил действия хуситов в Красном море с антироссийскими санкциями.

"Могу лишь подтвердить все основные оценки, которые мой коллега и друг изложил, и добавить, что влияние действия хуситов в Красном море на мировую торговлю сопоставимо с тем влиянием, которое незаконные санкции Запада против РФ оказывают на потоки товаров между различными странами", - сказал он на пресс-конфренции после переговоров с премьер-министром Йемена и главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

"И в том, что касается безопасности маршрутов, - мы помним, как Запад поощрял использование украинцами якобы безопасных коридоров выделенных в период, когда действовала печально оставившая о себе память инициатива генсека ООН о черноморском зерне. Влияние оказывается, конечно, и на резко осложнившуюся логистику доставки товаров из одного пункта в другой, и как было уже сказано, резко возросшие страховые ставки", - пояснил Лавров.

"Все эти явления, которые прямо вредят мировой торговле, мы наблюдали задолго до того, как начался кризис в Красном море в связи с хусисткими обстрелами, последние два с лишним года именно такой эффект имеют противозаконные агрессивные действия Запада в рамках кампании беспрецендентых санкций", - подчеркнул глава МИД России.