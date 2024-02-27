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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Лавров назвал самоубийственными планы поставки Украине дальнобойных ракет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном планы создания коалиции для поставок на Украину дальнобойных ракет самоубийственны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действительно, Макрон впервые за все время дискуссий о том, как дальше поддерживать Украину, не только объявил о создании какой-то девятой ракетной коалиции, которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружения для того, чтобы они доставали в глубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если это подтвердится", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Помимо этого, он сказал: "Да, мы долго обсуждали направление сухопутных войск на территорию Украины, пока еще консенсуса нет, но консультации будут продолжены". Об этом же говорили некоторые другие участники французской встречи, но они говорили в том смысле, что считают идею неприемлемой. Макрон был аккуратен и заявил, что обсуждалась возможность направления (войск - ИФ) отдельными странами", - добавил он.

По словам российского министра, в НАТО "не хотят создания условий, чтобы кому-то можно было поставить вопрос о статье 5 Вашингтонского договора".

"Именно поэтому и отдельные члены альянса, вроде Макрона, и (генсек НАТО - ИФ) Столтенберг, постоянно говорят: "Мы не будем вмешивать НАТО в этот конфликт, это должно все делаться по линии отдельных стран". Были спекуляции о каком-то польском легионе... Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", - сказал глава МИД РФ.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Макрона, напомнила, что "всего месяц назад глава МИД Франции отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников" для участия в боевых действиях на Украине, "а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой".

"Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении передать России новое предложение по урегулированию, Лавров добавил: "Он сказал, что это не будет считаться переговорами; нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум".

"От ультиматумов Зеленский никогда не отказывался, вся его "формула" из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - добавил российский министр.

МИД РФ Сергей Лавров Украина Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Франция Мария Захарова
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