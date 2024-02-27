Президент Финляндии заверил, что военного присутствия Запада на Украине не будет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Военного присутствия Запада на Украине не будет, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, комментируя итоги конференции глав государств и правительств в Париже.

"Было широко распространено мнение, что военного присутствия не будет. Такой же была позиция Финляндии", - сказал он журналистам.

Он отметил, что дискуссия на конференции была полезной, с особым акцентом на материальных потребностях Украины. "Возможно, придется подумать о новых способах их удовлетворения", - сказал Ниинистё.

Во встрече, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения поддержки Украины, приняли участие лидеры около двадцати стран. Макрон заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину, хотя сейчас в Европе консенсуса в этом вопросе нет.

Позднее глава МИД Франции Стефан Сежурне разъяснил, что Западу следует "рассмотреть новые инициативы по поддержке Украины", например, операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории. Для некоторых таких программ может потребоваться военное присутствие Запада на территории Украины, но оно при этом не пересечет черту и не вызовет открытый конфликт, сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова Макрона - это важный и новый элемент риторики. Он добавил, что подобные решения не в интересах этих стран, и они должны отдавать себе в этом отчет.