Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая проходит в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

В зале Дома Союзов установлен большой экран с портретом Лебедева, расставлены венки - от президента РФ, от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, администрации президента, от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, от Совета Федерации и Госдумы.

Рядом с гробом установлен портрет Лебедева и отличительные знаки, которыми был награжден председатель Верховного суда РФ при жизни. Во время церемонии службу несет почетный караул.

В РоссииПетр Серков будет исполнять обязанности председателя Верховного суда РФЧитать подробнее

Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России.

Ранее в пресс-службе суда сообщили, что Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.

Владимир Путин Вячеслав Лебедев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов

Дума приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов

ФСБ сообщила об аресте агента украинской военной разведки в Крыму

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Агент разведки Украины осужден в РФ на 11,5 лет за попытку купить детали к С-300

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

Глава МИД КНР заявил о наивысшем уровне российско-китайских отношений

Что произошло за день: вторник, 27 февраля

Принят в I чтении проект о лимите в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Геннадий Гудков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Геннадий Гудков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });