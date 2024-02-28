Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая проходит в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

В зале Дома Союзов установлен большой экран с портретом Лебедева, расставлены венки - от президента РФ, от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, администрации президента, от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, от Совета Федерации и Госдумы.

Рядом с гробом установлен портрет Лебедева и отличительные знаки, которыми был награжден председатель Верховного суда РФ при жизни. Во время церемонии службу несет почетный караул.

Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России.

Ранее в пресс-службе суда сообщили, что Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.