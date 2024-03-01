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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда России

Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда России
Фото: Екатерина Христова/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила конкурс на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ, сообщает сайт ВККС.

Последний день приема документов - 22 марта.

29 февраля ВККС прекратила полномочия Вячеслава Лебедева - бывшего председателя ВС. Он умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Верховный суд он возглавлял с 1989 года.

Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС.

Верховный суд ВККС Вячеслав Лебедев
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