ФАС возбудила 10 антимонопольных дел против производителей яиц

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ФАС возбудила 10 дел против производителей яиц за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил глава службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду.

"Мы изучили причины изменения цен на яйцо куриное. Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте, - сказал он. - В итоге проведенной работы возбуждено 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 10 регионах Российской Федерации, в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий".

По словам Шаскольского, с крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведется работа по снижению среднего совокупного уровня наценки. Эти наценки за период наблюдения с августа 2021 года снизились на 16%.

Как сообщалось, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. На фоне такого резкого роста правительство обнулило пошлину на ввоз яиц на первую половину этого года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

Яйца в РФ в настоящее время поступают из Азербайджана, Белоруссии, Турции.