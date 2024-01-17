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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

ФАС возбудила дела против трех производителей яиц на Ставрополье из-за роста цен

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела в отношении трёх производителей куриных яиц - ООО "Птицекомплекс "Альянс", ООО "Птицефабрика "Грачевская" и СХА "Птицефабрика Кумская" - из-за единовременного повышения цен, сообщила пресс-служба ФАС

С сентября по декабрь 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен в диапазоне от 59% до 108% на куриные яйца, отмечается в пресс-релизе.

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Также ФАС сообщила, что Луганское управление ФАС выявило повышение цен на куриные яйца со стороны компании ООО "АВИС", которая является единственным производителем этой продукции в регионе. По данным службы, с октября по декабрь 2023 года компания допустила рост оптово-отпускных цен на яйца до 30%.

В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы, напомнили в ведомстве.

Сейчас территориальные органы ФАС России рассматривают антимонопольные дела в отношении производителей куриных яиц в 10 регионах: в ДНР, ЛНР, в Крыму, а также в Кировской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ивановской, Ярославской областях и в Ставропольском крае.

ФАС Ставрополье
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